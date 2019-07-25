Son Dakika Haberleri: Alman şirketler ‘kısa çalışma’ya yöneldi!
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Alman şirketler ‘kısa çalışma’ya yöneldi!

54 dakika önce

Ticaret savaşı, anlaşmasız Brexit endişeleri ve Çin otomobil pazarında satışların azalması ihracat dayalı Alman ekonomisini frenliyor.

Alman şirketler ‘kısa çalışma’ya yöneldi!, System.String[]
Ticaret savaşı, anlaşmasız Brexit endişeleri ve Çin otomobil pazarında satışların azalması ihracat dayalı Alman ekonomisini frenliyor. Özellikle imalat sektörünün sağlığının giderek kötüleşmesi istihdam piyasasını olumsuz etkiliyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:22 
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