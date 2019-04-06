Son Dakika Haberleri: Alman Şirketlerinden Irak'ta Yatırım İsteği

Alman Şirketlerinden Irak'ta Yatırım İsteği

48 dakika önce

Almanya'nın büyük şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmak istediği bildirildi.

Alman Şirketlerinden Irak'ta Yatırım İsteği, System.String[]
Almanya'nın büyük şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmak istediği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Maas, Irak ile siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmek ve ülkesindeki büyük şirketlerin Irak'ta yatırım yapmak istediğini söyledi.

Açıklamada, Irak'a yatırım yapmak isteyen büyük Alman şirketleri arasında Siemens'in de bulunduğuna dikkati çekildi.

Abdulmehdi'nin, Alman şirketlerinin Irak'ta elektrik sektöründe yatırım yapmalarının memnuniyetle karşılanacağını dile getirdiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:07 Kaynak: AA

Almanya, Irak, Ekonomi
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