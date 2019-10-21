Alman siyasetçi Suriye için Avrupa askeri istedi

Almanya'da Hristiyan Demokrat milletvekili Roderich Kiesewetter, Suriye'nin kuzeyinde bir insani bölge oluşturulmasını ve böyle bir bölgenin Avrupa birlikleri tarafından korunmasını istedi.Alman hükümetinin ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış siyaset uzmanı Roderich Kiesewetter, Berlin merkezli rbb-inforadio'ya bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuzey Suriye'de düzenlediği operasyonla ilgili olarak insani bir bölge oluşturulması talebinde bulundu. Oluşturulacak insani bölgenin Rusya ile kararlaştırılarak Avrupa birlikleri tarafından korunması gerektiğini belirten Kiesewetter, bunun da 30 ila 40 bin askerlik bir Birleşmiş Milletler misyonu gerektirdiğini söyledi.



"Alman ordusu da dahil Avrupalı askerlerin bölgeye gönderilmesine hazırlıklı olmayız" diyen Kiesewetter, ayrıca bölgeye sağlık, yardım, yeniden imar ve psikolojik destek için ekipler gönderilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu misyonun Avrupa Birliği'nin (AB) hareket kabiliyeti bulunduğuna dair bir işaret olacağını işaret eden Kiesewetter, Avrupa askerlerinden oluşacak bir birliğin aynı zamanda ABD'ye yükü birlikte paylaşmaya yönelik önemli mesaj göndereceğini de söyledi.



Kiesewetter, Türkiye'nin mülteci mutabakatı çerçevesinde yaptıklarının teslim edilmesi gerektiğini, ancak bunun yeni acıları, yeni göçleri ve devletler hukukunun ihlal edilmesini haklı çıkarmayacağını da sözlerine ekledi.



"Hermes kredileri durdurulsun" çağrısı Öte yandan Alman hükümetinin diğer ortağı Sosyal Demakrat Parti'nin (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich de Suriye'nin kuzeyindeki operasyon nedeniyle Türkiye üzerindeki baskının artırılmasını istedi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Mützenich, Türkiye'yle iş yapan Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredilerinin durdurulmasını gündeme getirdi. Mützenich, Alman vatandaşlarının hala tutuklu olduğu Türkiye'de Hermes kredilerinin devam etmemesi gerektiğini savundu.



Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımların Avrupa Birliği düzleminde olması gerektiğini de savunan Mützenich, "Türk hükümetinin devletler hukukuna aykırı davranışının sonuçları için harekete geçmeye hazır olan çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu. Mützenich, "Gümrük Birliği içindeki, yani Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaların içindeki olanaklara tam olarak bakmak lazım" dedi.



Geçen hafta CDU ile birlikte muhalefetteki Yeşiller, Hür Demokrat Parti ve Sol Parti'den de Hermes kredilerinin sonlandırılması için sesler yükselmişti.



Hermes kredileri, Alman hükümeti tarafından ülke dışında ticaret yapan Alman şirketlerine güvence amaçlı sağlanıyor. Türkiye, Rusya'ndan sonra en çok Hermes kredisi aktarılan ikinci ülke. Alman hükümeti 2018 yılından bu yana Türkiye'ye ihracat yapan Alman şirketlerine yaklaşık 2 milyar 600 milyon hacmindeki kredilerle güvence sağladı.



dpa,KNA/HS,JD



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