Alman siyasetçiden Rusya ve Çin'in Suriye'ye uluslararası yardımları veto etmesine tepki - Son Dakika

Almanya'da iktidar ortağı Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya ve Çin'in Suriye'de milyonlarca kişiye uluslararası yardımların gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etmesine tepki gösterdi.

Hardt basına yaptığı açıklamada, Suriye'ye 2014'ten bu yana sınır ötesi uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak mekanizmanın yenilenmesini öngören karar tasarısının Rusya ve Çin tarafından veto edilmesini insanlık dışı bir tutum olarak niteledi.

Alman siyasetçi ayrıca Çin'in Rusya çizgisini koşulsuz olarak takip ettiği gerçeğinin uluslararası toplumun geri kalanı için büyük endişe duyulması gereken bir durum olduğunu vurguladı.