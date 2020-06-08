Alman SPD lideri Esken: "Alman polisinde gizli ırkçılık var" - Son Dakika

Alman SPD lideri Esken: "Alman polisinde gizli ırkçılık var"

Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Başkanı Saskia Esken aşırı şiddet uygulayan polis memurlarıyla ilgili sıkça şikayet geldiğini dile getirerek, "Alman polisinde gizli ırkçılık var" dedi.

Alman SPD lideri Esken:

Almanya'da Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Başkanı Saskia Esken aşırı şiddet uygulayan polis memurlarıyla ilgili sıkça şikayet geldiğini dile getirerek, "Alman polisinde gizli ırkçılık var" dedi. Eske, söz konusu durumun bağımsız bir kurum tarafından araştırılmasını istedi.


Alman koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Başkanı Saskia Esken yaptığı açıklamada, Alman polisinin içinde gizli ırkçılığın bulunduğunu ifade etti. Irkçılığın yalnızca ABD polisinde olmadığını, Alman polisinde de gizli ırkçılık olduğunu ifade eden Esken, söz konusu durumun bağımsız bir organ tarafından araştırılmasını talep etti. Irkçıların ve aşırı sağcıların polis teşkilatında olmaması gerektiğini ifade eden SPD Başkanı Esken, son yıllarda Alman polisi tarafından aşırı şiddet uygulayan polis memurlarıyla ilgili sıkça şikayet geldiğini dile getirdi. Esken, gelen şikayetlerin bağımsız bir kurum tarafından araştırılmasının daha sağlıklı sonuç vereceğini ifade etti.


"Polis şiddetine karşı gösteriler memnuniyet vericidir"


SPD Başkanı Saskia Esken, "Polis teşkilatının görevi vatandaşların haklarını korumak. Onların yanında yer alarak vatandaşın güvenini kazanması gerekiyor. Polisin uyguladığı şiddet ve ırkçılık gibi eylemler, polise karşı güven kaybına neden olmaktadır. ABD'de bir polis operasyonu sırasında silahsız George Floyd'un ölümü nedeniyle Almanya'da ırkçılık ve aşırı polis şiddetine karşı gösteriler memnuniyet vericidir" dedi. - FRANKFURT

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alman SPD lideri Esken: 'Alman polisinde gizli ırkçılık var' - Son Dakika

Son Dakika

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