ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI - Son Dakika
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ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI

04.05.2022 10:33

ALMAN sporcu Benedikt Böhm (45), 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na 5 saatte tırmandı.

ALMAN sporcu Benedikt Böhm (45), 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na 5 saatte tırmandı. Böhm, tırmanışını, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tur kayağı ve dağcılık antrenörü Adem Gül rehberliğinde gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na 2 Mayıs günü gelen Alman Benedikt Böhm, geceyi 2 bin 200 rakımdaki Çevirme köyünde geçirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tur kayağı ve dağcılık antrenörü Adem Gül rehberliğinde saat 05.00 sıralarında köyden tırmanış başlatan Benedikt Böhm, karın olmadığı yerde koşarak, karlı bölgelerde ise yanında taşıdığı tur kayaklarını ayaklarına takarak ilerledi. Böhm, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede tırmanışını 5 saatte tamamladı.

Benedikt Böhm'ün Almanya'da dağ koşucusu ve kayak dağcısı olduğunu belirten Adem Gül, Bu büyük bir başarı. Normalde buraya zirve tırmanışı yapmaya gelen dağcılar, 2 ya da 3 güne çıkabiliyor. Ama Benedikt Böhm bunu 5 saat gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi diye konuştu.

Gül, Böhm, kullandığı spor malzemelerin satışını yapan bir firmanın genel müdürlüğünü de yapıyor, kış sporlarında dünyada ünlü bir isim. Bu tırmanışını kayıt altına aldırdı ve bunu bir belgesel olarak yayımlanacak. Uzun yıllar tırmanışa kapalı kalan daha sonra açılan Ağrı Dağı, bu spora gönül verenlerin ilgisini çekecektir. Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı efsaneleri ve türküleri ile ünlü. Benedikt Böhm'ün Avrupa'da yayınlanacak olan bu belgeseli dağcıların Ağrı Dağı'na ilgisini çekecektir dedi.

Ağrı Dağı'na hayran kaldığını söyleyen Benedikt Böhm ise Tırmanış beklentimin üzerinde oldu. Hedefime ulaşım. Burası ayrı bir coğrafya. Burayı keşfetmek benim için çok iyi bir deneyim oldu ifadesini kullandı.

ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI
ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI
ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI
ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI
ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI
ALMAN SPORCU, 5 SAATTE AĞRI DAĞI'NA TIRMANDI

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Kaynak: DHA

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