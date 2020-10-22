Alman sporcu Julia Görges tenisi bıraktı

Tek kadınlar dünya sıralamasında bir dönem ilk 10'da yer alan Alman sporcu Julia Görges, tenisi bıraktığını açıkladı.

Tek kadınlar dünya sıralamasında bir dönem ilk 10'da yer alan Alman sporcu Julia Görges, tenisi bıraktığını açıkladı. Emeklilik kararını sosyal medya hesaplarından duyuran 31 yaşındaki Görges, "Artık 'elveda' demeye hazırım. 5 yaşında tenise başladığımda bu kadar uzun süre devam edeceğimi düşünmemiştim. Yolculuğum boyunca bana değişik duygular yaşatan tenise minnettarım. Hayatımda yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Kariyerim boyunca yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Ağustos 2018'de tek kadınlar dünya klasmanının 9. sırasına kadar yükselen Görges, kariyerinde 7 turnuva şampiyonluğu yaşadı. Grand slam turnuvası Wimbledon'da 2018 yılında yarı final oynama başarısı gösteren Görges, dünya sıralamasında 45. basamakta bulunuyordu.

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