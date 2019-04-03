Alman Stiftung Warentest: Mac için en iyi korumayı ESET sunuyor
18 dakika önce
Tüketici testleri konusunda Avrupa'nın en dikkatle takip edilen kuruluşu olan Alman Test Enstitüsü Stiftung Warentest, bu kez antivirüs ürünlerini inceledi.
Tüketici testleri konusunda Avrupa'nın en dikkatle takip edilen kuruluşu olan Alman Test Enstitüsü Stiftung Warentest, bu kez antivirüs ürünlerini inceledi. Mac ürünlerine yönelik ESET Cyber Security Pro, birinci sıraya yerleşerek 'çok iyi' (sehr gut) derecesine layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:59
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