Alman Stiftung Warentest: Mac için en iyi korumayı ESET sunuyor

Tüketici testleri konusunda Avrupa'nın en dikkatle takip edilen kuruluşu olan Alman Test Enstitüsü Stiftung Warentest, bu kez antivirüs ürünlerini inceledi.

Tüketici testleri konusunda Avrupa'nın en dikkatle takip edilen kuruluşu olan Alman Test Enstitüsü Stiftung Warentest, bu kez antivirüs ürünlerini inceledi. Mac ürünlerine yönelik ESET Cyber Security Pro, birinci sıraya yerleşerek 'çok iyi' (sehr gut) derecesine layık görüldü.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Schalke, Feghouli İçin 14 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek

Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!

Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı