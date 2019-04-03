Son Dakika Haberleri: Alman Stiftung Warentest: Mac için en iyi korumayı ESET sunuyor

Alman Stiftung Warentest: Mac için en iyi korumayı ESET sunuyor

18 dakika önce

Tüketici testleri konusunda Avrupa'nın en dikkatle takip edilen kuruluşu olan Alman Test Enstitüsü Stiftung Warentest, bu kez antivirüs ürünlerini inceledi.

Alman Stiftung Warentest: Mac için en iyi korumayı ESET sunuyor, System.String[]
Tüketici testleri konusunda Avrupa'nın en dikkatle takip edilen kuruluşu olan Alman Test Enstitüsü Stiftung Warentest, bu kez antivirüs ürünlerini inceledi. Mac ürünlerine yönelik ESET Cyber Security Pro, birinci sıraya yerleşerek 'çok iyi' (sehr gut) derecesine layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:59 

Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Schalke, Feghouli İçin 14 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı Almanya'da Ford İşçilerinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor! 5 Bin Kişinin İşine Son Verilecek Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:17:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Stiftung Warentest: Mac için en iyi korumayı ESET sunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]