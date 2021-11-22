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Alman STK, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için acil güvenli liman bekliyor - Son Dakika

Alman STK, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için acil güvenli liman bekliyor

22.11.2021 20:55
Alman STK, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için acil güvenli liman bekliyor

Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch, "Sea Watch-4" gemisi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 475 düzensiz göçmen için acil güvenli liman çağrısı yaptı.

Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Watch, "Sea Watch-4" gemisi tarafından Akdeniz'de kurtarılan 475 düzensiz göçmen için acil güvenli liman çağrısı yaptı.

"Sea-Watch International" isimli resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sea Watch-4 gemisinin, bugün zor durumdaki bir tekneden aralarında 1 günlük bir bebeğin de bulunduğu 107 kişiyi daha kurtardığını bildirdi.

Son kurtarma operasyonuyla Sea Watch-4 gemisindeki düzensiz göçmen sayısının 482'ye yükseldiği, gün içerisinde bebek ile annesi ve durumu ağır 5 kişinin İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerince Sea Watch-4'ten tahliye edildiği belirtildi.

Sea Watch'tan yapılan bir diğer paylaşımda da "Sea Watch-4 gemisinde kalan 475 kişi için yetkililerden acil olarak bize güvenli bir liman tahsis etmelerini talep ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Ayrıca söz konusu STK'nın Twitter'daki paylaşımlarında, Sea Watch'un son kurtarma operasyonunu yaptığı teknede yeni doğmuş bir bebek olduğuna dair bildirimde bulunulmasına karşın yetkililerin harekete geçmediğine dikkat çekildi.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, İtalya'ya yılbaşından bugüne kadar deniz üstünden ulaşan düzensiz göçmen sayısı 61 bin 251'i buldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 32 bin 476 idi.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine Avrupa menşeili STK'ler kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Söz konusu rotada zaman zaman trajediler de yaşanıyor. Teknelerin alabora olması sebebiyle ya da içi çok kalabalık olduğu için göçmenlerin havasızlıktan öldüğü hadiseler de kaydediliyor.

Akdeniz, Alman, Liman, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman STK, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için acil güvenli liman bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman STK, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerin tahliyesi için acil güvenli liman bekliyor - Son Dakika
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