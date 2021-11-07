Alman STK'nın kurtardığı 800'ü aşkın göçmen İtalya'ya getirildi - Son Dakika

Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Sea-Eye'a ait geminin Akdeniz'de kurtardığı 800'den fazla göçmen İtalya'nın Trapani limanına getirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Sea-Eye 4 adlı geminin, Akdeniz'in Libya ile Sicilya arasında kalan bölümünde farklı operasyonlarda kurtardığı 170'i çocuk, 2'si hamile kadın 847 göçmen, İtalya'nın yönlendirmesiyle Trapani limanına ulaştı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, karaya çıkartılmadan önce iki hafta kalacakları karantina gemisine alındı.

Bu arada, Sea-Eye isimli STK, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malta'nın Akdeniz'de göçmenlerden gelen yardım çağrılarına yanıt vermesi ve kurtarma operasyonlarında gerekli koordinasyonu sağlaması konusunda AB tarafından uyarılması gerektiğini belirtti.