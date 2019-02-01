Son Dakika Haberleri: Alman Techno Devi Marc Romboy 8 Şubat Gecesi Rx İstabul'da!

Alman Techno Devi Marc Romboy 8 Şubat Gecesi Rx İstabul'da!

1 saat önce

Big Burn Istanbul'un kış serisi Big Burn Nights, 8 Şubat Cuma gecesi Alman DJ ve Prodüktör Marc Romboy'u RX İstanbul'da ağırlayacak.

Alman Techno Devi Marc Romboy 8 Şubat Gecesi Rx İstabul'da!, System.String[]

90'lı yıllardan bu yana techno ve house müzik sahnesinin en önemli figürlerinden biri olarak hayatına devam eden Alman DJ/prodüktör Marc Romboy, 8 Şubat'ta sezonun üçüncü #BigBurnNights etkinliğinde RX İstanbul'da

Berghain/ Panorama Bar'dan fabriclondon'a dünyanın en prestijli kulüp ve festivallerinde dans pistini hareketlendiren Marc Romboy, henüz 10 yaşındayken arkadaşlarının evinde ilk DJ'lik deneyimlerini gerçekleştirdi. 80'li yıllarda Detroit ve Chicago House'tan etkilenen Romboy, 1994 yılında Le Petit Prince adında ilk plak şirketini kurdu ve şirket kısa sürede Almanya'nın en önemli underground plak şirketlerinden biri haline geldi.

2000'e kadar Microwave Prince, Emmanuel Top, Thomas P. Heckmann (OFFICIAL) ve Phuture gibi isimlerin kayıtlarını yayınlayan Romboy, 2004 yılında ikinci plak şirketi Systematic Recordings'i kurdu. Systematic'ten 2006'da yayınladığı ilk solo albümü Gemini ve ardından 2008'deki ikinci solo albümü Contrast ile başarısını müzikal anlamda da katlayan sanatçı, John Dahlbäck, Abysm, Blake Baxter, Robert Owens, Stephan Bodzin, Gui Boratto, Spirit Catcher ve Dusty Kid gibi isimlerin kayıtlarını da Systematic ile dinleyicilerle buluşturuyor.

Techno'dan Krautrock'a Italo Disco'dan House'a pek çok janraya yer veren muhteşem performanslarından birini RX Istanbul'da gerçekleştirecek olan sanatçı öncesi dans pistini Procombo ateşleyecek.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:43 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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