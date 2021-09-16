Alman teknik adam Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçını A Spor'da değerlendirdi.

İşte Daum'un açıklamaları:

"SONUNU GETİREMEDİLER"

Çok iyi bir maç oynandı, çok iyi paslar atıldı ama devamını getiremediler. Şansı yakalayan Dortmund değerlendirdi. Böyle şans gelince kullanılması şart.

"DENGELİ BİR TAKIM BEŞİKTAŞ"

Çok organize edilmiş dengeli bir takım Beşiktaş. 19. dakikada gördük bunu, bu grupta ikinciliğe doğru, Süper Lig'de şampiyonluğa gidebileceğini düşünüyorum.

"DAHA İYİ OLACAKLAR"

Paslar konusunda da üstünlükleri var ama Beşiktaş birkaç hafta sonra daha iyi olacaktır. Beşiktaş'ın potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve ileriki maçlarda daha iyi olacaklar. Dortmund'dan da çok fırsat buldular ama değerlendiremediler. Golü yakalama konusunda sorun yaşadılar.

"BİRAZ ZAMAN LAZIM"

Beşiktaş'ın transferleri iyi, takımın kalitesi arttı. Biraz zaman lazım, en iyi performansa ulaşmaları için beklemeleri lazım."