Video: Alman Teknoloji Fuarı Ifa'ya Katılan Çinli Markalar Avrupa'da Fırsatlar Arıyor - Son Dakika
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Video: Alman Teknoloji Fuarı Ifa'ya Katılan Çinli Markalar Avrupa'da Fırsatlar Arıyor

05.09.2022 20:49
Video: Alman Teknoloji Fuarı Ifa'ya Katılan Çinli Markalar Avrupa'da Fırsatlar Arıyor

Alman teknoloji fuarı IFA 2022, Almanya'nın başkenti Berlin'de 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.

Alman teknoloji fuarı IFA 2022, Almanya'nın başkenti Berlin'de 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor. Bu yılki fuar, özellikle akıllı yaşam için sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik ve yapay zekaya odaklanıyor.

Fuarda Çinli markalar yurtdışındaki pazar paylarını daha fazla genişletmek ve daha üst düzey marka imajlarına yönelmek için çaba sarf ediyor.

YANNICK FIERLING, Haier Avrupa CEO' su:

"Bence fuar ve burada sergilediklerimiz geçen yıl Avrupa'da ne kadar büyüdüğümüzün ve bu bölgede lider olmak için ne kadar iddialı olduğumuzun bir kanıtı.

Yüzde 8,1'lik pazar payına sahibiz ve gelecek beş yılda büyümek için titizlikle hazırlanmış çok titiz ve iddialı bir programımız var.

Geçen beş yıla baktığınızda sadece Haier markası için pazar payımızı 4,5 kat arttırdık. Dolayısıyla burada, her yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 25'in üzerinde çok güçlü bir büyüme kaydettik. Yani insanlar bizim ürünlerimizi beğeniyor. Konseptimizden, güvenilirliğimizden ve buradaki deneyimimizden hoşlanıyorlar. Ayrıca büyümemizi hızla artırmaya devam edeceğimizden eminim."

STEVEN ZHANG, TCL Elektronik Avrupa:

"Almanya'da başlangıçta ortak bir acentemiz vardı. Bizim tarafımızdan resmi olarak yönetilen operasyonlar ise 2017'de başladı.

IFA 2022'de dört ünlü futbol yıldızı ile marka elçilerimiz olarak işbirliğine gittiğimizi resmen duyurduk. Bu aynı zamanda esas olarak marka imajımızı geliştirmeyi amaçlıyor. Marka imajını teşvik ederek ürün yelpazemizin yapısını iyileştireceğiz ve kademeli olarak orta ve üst düzey pazara geçeceğiz."

Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında profesyonel ziyaretçilerle sınırlı tutulan fuar, geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Berlin'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Almanya, Berlin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Alman Teknoloji Fuarı Ifa'ya Katılan Çinli Markalar Avrupa'da Fırsatlar Arıyor - Son Dakika

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