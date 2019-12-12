Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti

Alman telekomikasyon şirketi Telefonica Deutschland, 5G teknolojisinin altyapısı için Nokia ve casusluk suçlamalarının hedefindeki Huawei şirketleri ile anlaştı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin hükümeti için istihbarat topladığını iddia ettiği Huawei'nin Almanya'da lisans alıp alamayacağı ise henüz bilinmiyor.