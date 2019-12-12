Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti - Son Dakika Dünya

Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti

6 saat önce

Alman telekomikasyon şirketi Telefonica Deutschland, 5G teknolojisinin altyapısı için Nokia ve casusluk suçlamalarının hedefindeki Huawei şirketleri ile anlaştı. ABD'nin Çin hükümeti için istihbarat topladığını iddia ettiği Huawei'nin Almanya'da lisans alıp alamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Alman telekom şirketi 5G teknolojisi için Nokia ve Huawei'yi seçti, System.String[]

Alman telekomikasyon şirketi Telefonica Deutschland, 5G teknolojisinin altyapısı için Nokia ve casusluk suçlamalarının hedefindeki Huawei şirketleri ile anlaştı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin hükümeti için istihbarat topladığını iddia ettiği Huawei'nin Almanya'da lisans alıp alamayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Huawei, Nokia, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:16 
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