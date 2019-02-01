Alman Televizyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

ALMANYA'NIN Düsseldorf
kentinde gerçekleşen ödül törenine sinema, ekonomi, spor ve siyaset dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Bu yıl 'En İyi Televizyon
Filmi' ödülü Alman İkinci Kanalı ZDF'de yayınlanan 'Aufbruch in die Freiheit' filmi aldı. Toplam 23 dalda ödüller sahiplerini bulurken, Alman Birinci Kanalı ARD'de ekranlara gelen 'Bad Banks' dizisi 'En iyi Drama Dizi' ödülünü aldı. SKY'da yayınlanan 'Das Boot' dizisinin başoyuncusu Vicky Krieps
'En İyi Kadın Oyuncu', ZDF'de ekranlara gelen 'Der Polizist und das Maedchen' filmindeki performansıyla Albrecht Schuch ise 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. 1999 yılından beri aralıksız verilen ödülleri alan sanatçılar ve programlar şunlar:
En iyi Müzik: Annette Focks (Die FreibadcliqueARD)
En çok seyirci çeken: Let's Dance (RTL)
En iyi Gece Yarısı Eğlence Programı: Inas Nacht
En iyi Kısa Dizi: Gladbeck
(ARD) En iyi Komedi Dizi: 'Jerks' (ProSieben) En iyi Yönetmen
: Christian Schwochow (Bad Banks ZDF) En iyi Senaryo: Mizzi Meyer (Der Tatortreiniger NDR) En İyi Kamera: David Luther (Das Boot Sky) En iyi Kurgu: Ueli Christen (Gladbeck ARD) En iyi Kostüm: Martina Müller ve Jana Karen (Der große Rudolph ARD) En iyi Eğlence Programı Sunucusu: Luke Mockridge
En İyi Komedi Programı: Kroymann
En İyi Görsel Şov: Das große Backen En İyi Belgesel: Kulenkampffs Schuhe
En İyi Belgesel Serisi: Terra X: Die Reise der Menschhei En İyi Bilgi Veren Program: Jemens langsamer Tod En İyi Spor Programı: ranNFL