Alman Tenisçi Lisicki Neye Uğradığını Şaşırdı!
53 dakika önce
Tayland Açık Tenis Turnuvası'nda Alman tenisçi Sabine Lisicki ve İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.
Tayland
Açık Tenis
Turnuvası'nda Alman tenisçi Sabine Lisicki
ve İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.
Karşılaşma sırasında servis kullanmadan önce yerdeki böceği farkeden Lisicki, raketiyle böceği uzaklaştırmaya çalıştı.
Ancak tam o sırada korta gelen top toplayıcı kadın, böceği ezerek sahayı temizledi.SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRDI
Alman raket Sabine Lisicki, kadın görevlinin müdahalesi karşısında adete şoke oldu. Lisicki'nin bu tepkisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38
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