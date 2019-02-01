Son Dakika Haberleri: Alman Tenisçi Lisicki Neye Uğradığını Şaşırdı!

Alman Tenisçi Lisicki Neye Uğradığını Şaşırdı!

53 dakika önce

Tayland Açık Tenis Turnuvası'nda Alman tenisçi Sabine Lisicki ve İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.

Alman Tenisçi Lisicki Neye Uğradığını Şaşırdı!, System.String[]
Tayland Açık Tenis Turnuvası'nda Alman tenisçi Sabine Lisicki ve İspanyol Garbine Muguruza karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sırasında servis kullanmadan önce yerdeki böceği farkeden Lisicki, raketiyle böceği uzaklaştırmaya çalıştı.

Ancak tam o sırada korta gelen top toplayıcı kadın, böceği ezerek sahayı temizledi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Alman raket Sabine Lisicki, kadın görevlinin müdahalesi karşısında adete şoke oldu. Lisicki'nin bu tepkisi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 

Tayland, Tenis, Sabine Lisicki, Güncel
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