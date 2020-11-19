Alman Thyssenkrupp 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak - Son Dakika

Alman Thyssenkrupp 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak

19.11.2020 17:01
Alman Thyssenkrupp 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak, System.String[]

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle gelecek yıllarda 5 bin kişinin işine daha son vereceğini duyurdu.

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle gelecek yıllarda 5 bin kişinin işine daha son vereceğini duyurdu.

ThyssenKrupp'tan yapılan açıklamada, yeniden yapılanma kapsamında istihdam kaybının daha fazla olacağı belirtildi.

Mayıs 2019'da başta çelik biriminde olmak üzere 6 bin kişinin işine son verileceğini açıklayan şirket, gelecek yıllarda 5 bin kişinin daha işine son verilmesinin beklendiğini kaydetti. Böylece Alman şirket, 11 bin kişinin işine son vermiş olacak

ThyssenKrupp Üst Yöneticisi (CEO) Martina Merz, şirketin yeniden yapılandırılmasında "ilk güçlü adımların" atıldığını belirterek, "Henüz olmamız gereken yerde değiliz. Sonraki adımlar, öncekilerden daha acı verici olabilir. Ama atmamız gerekecek." ifadesini kullandı.

Merz, Kovid-19 salgının şirket için büyük bir baskı kaynağı olduğunu vurguladı.

Çelikten denizaltılara, asansörlerden otomobil parçalarına kadar birçok alanda üretimi bulunan ThyssenKrupp, dünya çapında 100 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Şirketin 2020-2021 mali yılında 1 milyar avro net zarar açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, ekimde, ThyssenKrupp'ın İngiliz rakibi Liberty Steel'in, Alman şirketin çelik birimini almak için teklif verdiği duyurulmuştu.

İstihdam, Ekonomi, Mayıs, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman Thyssenkrupp 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak - Son Dakika


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