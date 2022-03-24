Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı

24.03.2022 10:35
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte ATV gezisi yapan Alman turist, 25 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte ATV gezisi yapan Alman turist, 25 metrelik uçuruma yuvarlanarak yaralandı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan kadın, sedyede 100 metre taşınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Oymapınar Barajı'nın yaklaşık 500 metre aşağısında Güzelyalı Mahallesi Marfaz mevkiinde meydana geldi. Manavgat'ta eşi ve arkadaşlarıyla birlikte ATV kiralayarak Oymapınar Barajı çevresine tura çıkan Alman kadın turist Charline Hinze (30) kullanmış olduğu 07 ACV 031 plakalı ATV'nin direksiyon hakimiyetini kaybedip yaklaşık 25 metre aşağıya yuvarlandı. Kayalar arasında yuvarlanan Alman turistin kullandığı ATV doğrudan Manavgat ırmağına düşerken, Alman turist şans eseri ırmağa 3 metre mesafede çalılıklara takılıp düşmekten kurtuldu.

ATV kazası ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının yardımına ilk olarak eşi koşarken, arkadaşları da çalışmaları endişe içerisinde izledi.

İtfaiye kurtarma ve sağlık ekibi tarafından ağaçlar arasında sedyeye alınan Alman turist, 100 metre taşınarak ambulansa getirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Charline Hinze'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekibiyle birlikte kazanın meydana geldiği yere gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Hızır Çelik, kaza yapan Alman turistin beraber tura çıktığı arkadaşlarından cep telefonundaki program aracılığıyla kazanın nasıl meydana geldiği konusunda bilgi aldı. Kaza haberini alan ATV'yi kiralayan firma yetkilileri kazanın meydana geldiği yere gelerek ırmaktaki ATV'yi çıkardı. - ANTALYA

Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı
Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı

YORUMLAR
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Manavgat, Antalya, turist, Alman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman turist ATV ile uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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