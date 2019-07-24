Alman turist havuzda boğuldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist kaldığı otelin havuzunda boğuldu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:54 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde Alman turist
kaldığı otelin havuzunda boğuldu.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Egbert Erdmann (60), havuza girdi. Bir süre sonra Erdmann'ın havuzda hareketsiz kaldığını fark eden tatilciler, otel yetkililerine haber verdi. Sudan
çıkartılan turist, 112 Acil Servis
ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi.
Erdmann'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
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