Son Dakika Haberleri: Alman turist havuzda öldü
Son Dakika Güncel Haber

Alman turist havuzda öldü

27 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman Egbert Erdmann (60) yaşamını yitirdi.

Alman turist havuzda öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzuna giren Alman Egbert Erdmann (60) yaşamını yitirdi.
Alanya'ya bağlı Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Alman Egbert Erdmann, dün akşam saatlerinde havuza girdi. Bir süre yüzen Egbert Erdmann'ın suda hareketsiz durduğunu gören otel görevlileri Alman turisti sudan çıkardı. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Egbert Erdmann, ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Egbert Erdmann müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Egbert Erdmann'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Volkswagen 1,3 milyar euroya mal olacak yeni fabrikası için Türkiye'yi seçti Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman turist havuzda öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]