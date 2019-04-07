Alman Turist Odasında Ölü Bulundu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Alman Beatrix Gross (67), odasında ölü bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Alman Beatrix Gross (67), odasında ölü bulundu.



Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesindeki bir otelde tatil yapan Alman Beatrix Gross, dün gece odasında otel görevlileri tarafından hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekipleri, turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Çeşitli sağlık sorunları olduğu belirtilen Beatrix Gross'un cenazesi, savcının yaptığı inceleme sonrası, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



- Antalya

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