Alman Turist Otelde Ölü Bulundu
2 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Alman Thomas Uhrmeister (59), otel odasında ölü bulundu.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde tatil yapan Alman Thomas Uhrmeister (59), otel odasında ölü bulundu.
Manavgat ilçesi Ilıca
Mahallesi Kumköy
mevkisindeki bir otelde konaklayan Alman Thomas Uhrmeister, dün bir otel personeli tarafından odasındaki yatakta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Thomas Uhrmeister'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alman turistin cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. - Antalya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:23 Kaynak: DHA
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu