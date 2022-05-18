Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı

18.05.2022 14:55

Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 Alman turist yaralandı.

Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 Alman turist yaralandı.

Kaza, Sorgun oteller bölgesi istikametinden Sorgun merkez istikametine seyir halindeki Alman uyruklu Andreas Edwin Oskar'ın kullandığı 07 AVP 786 plakalı kiralık motosikletin, Acısu Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrilmesiyle meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Andreas Edwin Oskar ile motosiklette yolcu olarak bulunan Alman uyruklu Sandra Alcher isimli kadın yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı - Son Dakika
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