ALMAN TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI TRAFO DİREĞİ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Antalya'nın Demre ilçesinde Alman turistlerin bulunduğu otobüs freni boşalınca yol kenarındaki ana trafo direğine çarptı. Yan yatan direk yolun karşısındaki evin üzerine devrilirken, otobüs de karşıdan gelen araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken araçlarda ve evde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Demre'ye bağlı dünyaca ünlü Kekova'nın merkezi Üçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan aldığı 45 kişilik Alman turist grubunu, Üçağız Mahallesi'nde yat turuna götüren Serkan Kesik (33) yönetimindeki 07 EKD 034 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkınca önce Üçağız Mahallesi içindeki ana trafo direğine, sonra da karşıdan gelen İbrahim Dinç yönetimindeki 34 BIH 034 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ana trafo direği otobüsün önüne ve yolun solunda bulunan Remzi Kasapoğlu'nun evinin üzerine yıkıldı. Kazada şans eseri kimsenin burnu kanamadı. Otobüsün ön bölümünde ağır, ticari aracın ön bölümünde ise hafif hasar meydana geldi.

Tur otobüsü şoförü, otobüsün freninin boşaldığını belirtti. Kaza nedeniyle Üçağız Mahallesi'ne yat turuna gelen turist grupları, yürüyerek limana ulaştı. Alman turistler ise otobüsten inerek yat turuna çıktı.

Kaza nedeniyle Üçağız Mahallesi'nin meydana giden ana yolu trafiğe kapandı ve mahalleye elektrik verilemedi. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de olay yerine vinç getirerek, evin üstüne yıkılan trafo ve direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Üçağız Mahallesi'ne akşam saatlerinde elektrik verilmesi bekleniyor.

Kaza anında içeride olan ev sahibi Remzi Kasapoğlu, "Teknede çalışıyorum, eve geldim. Tekneden malzemeleri getirdim. Evin içine girdim. Birden patlama gibi bir ses geldi. Dışarı çıktığımda trafonun evin üstüne yıkıldığını gördüm" dedi.