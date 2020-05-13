Alman turizmcilerden Merkel'e zirve çağrısı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Almanya'da turizm sektörünün önde gelen dernekleri Başbakan Angela Merkel'e çağrıda bulundu. Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, "1 milyondan daha fazla kişinin işi tehlikede" dedi.



Almanya'daki turizm temsilcileri Başbakan Angela Merkel'e seslendi. Merkel'e zirve gerçekleştirme çağrısında bulunan turizmciler, korona virüs salgınından en fazla etkilenenlerin seyahat acenteleri, tur operatörleri, havayolları ve otobüs şirketleri, oteller, restoranlar ve olduğunu dile getirerek sektörde çalışan 1 milyondan fazla çalışanın yardım yapılmaması durumunda işsiz kalacağını ifade etti. Federal Alman Turizm Endüstrisi Birliği (BTW) Alman Oteller ve Restoranlar Derneği (Dehoga), Alman Seyahat Derneği (DRV), Otelciler Derneği (IHA), Uluslararası Otobüs Turizmi Birliği (RDA) ve İnternet Seyahat Satışları Derneği (VIR) tarafından yapılan ortak açıklamada, korona virüs salgınından doğrudan en çok etkilenen sektör olduğu ve toparlanabilmesinin uzun bir zaman alacağı belirtildi.



"Birkaç hafta içinde sektör dağılabilir"



Sektör temsilcileri adına açıklamada bulunan Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, "Başbakan Merkel başkanlığında bir turizm zirvesi düzenlenmeli. Karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların aşılmaması halinde bir kaç hafta içinde sektör dağılabilir ve 1 milyondan daha fazla kişinin işi tehlikede. Sektörün kurtulması için hızlı ve doğrudan mali yardımla bir kurtarma fonu oluşturulmalıdır" dedi.



Alman Seyahat Derneği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, Almanya'nın en büyük işveren gruplarından birinin turizm sektörü olduğu belirterek, 3 milyon çalışanın turizm sektöründe istihdam edildiğini, bu sayının otomobil sektörüne eşit olduğunu dile getirdi. - BERLİN