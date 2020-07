Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı - Son Dakika

ANTALYA'da 'Güvenli Turizm' uygulamalarını yerinde gören Almanya'nın turizm profesyonelleri, vatandaşlarına 'Türkiye'ye gelin' çağrısında bulundu. İspanya'ya giderek incelemede bulunan Alman turizmciler, İspanya'ya oranla Türkiye'nin turizm hazırlıklarının çok önde ve çok daha güvenilir olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress'in davetiyle, Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı tur operatörleri ve seyahat acentelerinin önde gelen temsilcilerinden oluşan 30 kişilik grup, 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde görmek için dört günlük gezi programı kapsamında Antalya'ya geldi. Akra Barut Hotel'de konaklayan Alman turizm profesyonelleri, programın ikinci gününde Belek'teki Cornelia Diamond Golf Hotel'de golf oynadı.

Cornelia Diamond Golf Resort Hotel Genel Müdürü Zafer Alkaya , Türkiye'deki 'güvenli' turizmi görmek, incelemek ve yakından anlayabilmelerini sağlamak için Alman Seyahat Acenteleri Birliği üyelerini ağırladıklarını söyledi. Zafer Alkaya, "A'dan Z'ye aldığımız bütün önlemleri gösteriyoruz. Türkiye hakikaten, özellikle Antalya bölgemiz fevkalade hazırlandı bu sürece. Alınabilecek her türlü önlemi aldığımızı düşünüyorum. Gerek otellerimiz, gerek golf kulüplerimiz, gerek örenyerlerimizde, yani turizmi ilgilendiren her noktada önlemlerimizi alarak misafirlerimizi ağırlamak üzere beklemekteyiz" dedi.GÜZEL HABERLER BEKLENİYORÖzel bir golf organizasyonu düzenlediklerini de belirten Alkaya, "Hem golf sahamızı, hem de golf ünitemizde aldığımız önlemleri görsünler istiyoruz. Antalya her anlamda turist ağırlamaya hazır. Güvenli turizm için bütün olanaklarını seferber etmiş durumda. Her noktada bunu takip ediyoruz. Otellerimiz de yavaş yavaş açılmaya başladı. İnşallah Avrupa 'dan ve Rusya 'dan gelecek güzel haberlerle de bir ivme yakalayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZSektörün korona nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Alkaya, "Hiç kimsenin beklemediği ani gelişen, zor bir süreç oldu. Sonuçları da zaman zaman ağır oldu bizler için. Üzerimizdeki bu sıkıntıyı atabilmek için çaba sarfediyoruz. Tabi ki çok kolay olmuyor öncelikle aldığımız önlemleri iyi anlatabilmeliyiz. Alabildiğimiz en iyi sonucu da almaya çalışacağız. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Alınan önlemler çok önemli ve hiçbir sıkıntımız olmadığını düşünüyorum" dedi.ALMANLAR TÜRKİYE'YE GELMEKTEN VAZGEÇMESİNAlman Reiseservice Dzialas adlı seyahat acentesinin sahibi Dzialas Wolfgang, bugüne kadar yaklaşık 50 kez Türkiye'ye geldiğini ve bir Türkiye hayranı olduğunu söyledi. Korona sürecindeki izlenimlerini anlatan Dzialas, "Aslında düşüncelerimde ve görüşlerimde hiçbir değişiklik olmadı Türkiye için. Aynı geçmişte nasıl güveniyorsam, bugün de öyle güveniyorum. Özellikle Almanya'da insanlara tavsiyem basında çıkan haberlerden etkilenip Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesinler. Burası çok güzel ve güvenilir bir ülke" dedi.ANTALYA HAVALİMANI DAHA İYİAntalya Havalimanı'na indiğinde iyi bir organizasyonla karşılaştığını anlatan Dzialas, "Önemli olan mesafelerin tutulması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi. Bunu çok içtenlikle yaşadım Antalya Havalimanına indiğimde. Çok güzel bir şekilde yönlendirildik bagajlarımızı alıncaya kadarki süreçlerde. Açıkçası, Stuttgart Havalimanı'ndan daha iyi bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim Antalya Havalimanı'nda. Oteller olarak zaten yıllar önce de gelmiştim, Lara Barut Hotel'e. Fakat şu anda koronadan dolayı çok iyi önlemler alındığını gördüm. Almanlara çağrım, Türkiye'ye gelin" diye konuştu.EN İYİSİ TÜRKİYEAlmanya'da Matrix Golf Reisen'den Uğur Akça , Türkiye'nin ana destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Bunun dışında dünyanın her yerine golf paketleri satıyoruz. Aslında korona sürecinde bütün turistik destinasyonlar, bütün ülkeler birtakım önlemler aldı. Bununla ilgili her gün binlerce mesajlar alıyoruz otellerden, dünya genelinde. Fakat dün Türkiye'ye giriş yaptığımız an itibarıyla havalimanına inmemizle birlikte alınan önlemleri birebir diğer destinasyonlarla karşılaştırdığımda, Türkiye'de alınan önlemler hiçbir ülkede bu denli ciddi ele alınmamıştır diye düşünüyorum" dedi.BU TARZ ÖNLEMLER HİÇBİR DESTİNASYONDA YOKTürkiye'nin çok çok iyi hazırlanmış bir destinasyon olduğunu kaydeden Akça, şöyle konuştu: "30 kişi geldik, davetiye geldi bana, 'Türkiye'yi bir elçi gibi tanıtmak ister misiniz, Türkiye'yi bilen bir insan olarak' diye. Memnuniyetle kabul ettim. Güzel bir program. Grubun diğer üyelerinin izlenimi, aramızda geçtiğimiz günlerde farklı destinasyonlara info gezilerine gidenler var. Hepimiz bir masada oturduk. Sohbetimizde anlatılanlar genelde, bu tarz bir önlemin hiçbir şekilde hiçbir destinasyonda yaşanmadığı. O yüzden Türkiye'nin sadece benim sübjektif görüşüm olarak değil genel olarak çok iyi hazırlandığını herkesten dinleyebilirseniz."TÜRKİYE İSPANYA'DAN DAHA İYİAlmanya'da birkaç havalimanında ofisi olan ve tanınmış tur operatörleriyle çalışan My Travel Company firmasından Christine Lewin, Türkiye'ye gelmeden önce İspanya'da Kanarya Adaları ve Mayorka'da bulunduğunu belirterek, "Orada yine grup gezilerine katıldım. Türkiye'yle kıyasladığım zaman, Türkiye'yi konseptini Avrupa'ya ilk sunan ülke olarak değerlendiriyorum. Yüksek standardının diğer Avrupa ülkelerine göre tek standart oluşu, Antalya ve İzmir gibi havalimanları, oteller, müşteri bilgilendirmeleri burada çok daha önde. İspanya'ya nazaran Türkiye'nin turizm hazırlıkları çok fazla önde, çok daha güvenilir. İnsanların daha çok çaba harcadığı bir ülke olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.ALMANLAR TATİLİNİ TÜRKİYE'DE GEÇİRMEK İSTİYOR

Müşteri gruplarının yüzde 60-70'inin Türkiye'ye seyahati tercih ettiğini dile getiren Lewin, "Bizim şu an rezervasyonlarımız çok fazla yok ama eylül-ekim ayları için yoğun rezervasyonlarımız var. Eğer seyahat uyarısı kaldırılırsa müşterilerimiz buraya seyahat etmek istiyor. Ama şu anda talepler var, soruyorlar, 'Seyahat uyarısı ne zaman kaldırılacak, tatilimizi Türkiye'de geçirmek istiyoruz' diyorlar" dedi.