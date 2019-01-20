Alman-Türk İş Çevreleri Buluştu
1 saat önce
Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Yeni Yıl Balosu, Alman ve Türk şirketlerini bir araya getirdi.
Alman Konsolosluğunun himayesi altında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye
) tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Yeni Yıl Balosu, Alman ve Türk şirketlerini bir araya getirdi.
AHK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Pera Palace'da düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türk ve Alman şirketin üst düzey yöneticisi katıldı.
Açılışta konuşan AHK Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Markus C. Slevogt, 2018 yılında Alman-Türk ekonomik ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ekonominin içinde bulunduğu zorlu duruma rağmen geleceğe olumlu bakıyorum. Daha fazla yatırım için devlet, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de göz önünde bulundurmalıdır. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin arasında pazara yeni teknolojiler getiren önemli aktörler bulunmaktadır. Özellikle inovasyon için eğitimin teşvik edilmesi gerekir. AHK Türkiye, dual eğitim unsurlarını Türkiye'de daha fazla uygulamak için bir iş birliği ortağı ve bilgi aktarıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Süreçlerin teorisine ve uygulamasına hakim olan gençler, şirketlerin aradığı ve nihayetinde ekonomiyi bir bütün olarak yönlendiren profesyonellerdir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:46 Kaynak: AA
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