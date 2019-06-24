Son Dakika Haberleri: Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 25. yılını kutladı
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Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 25. yılını kutladı

1 saat önce

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 25. Yıl Kutlaması ve Yaz Partisi'nde konuşan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 25. yılını kutladı, System.String[]
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 25. Yıl Kutlaması ve Yaz Partisi'nde konuşan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt " Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. İki ülke arasında  ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çok büyük potansiyel bulunuyor"dedi.
Kutlamaya Siemens CEO'su Hüseyin Gelis, BSH CEO'su Haluk Kaya, SAP Genel Müdürü Uğur Candan, TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'in de içlerinde bulunduğu yaklaşık 600 kişi katıldı.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt "Kurumumuzun faaliyet gösterdiği bu yıllarda Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi beş kattan fazla artış göstermiştir. 7 milyar 579 milyon dolardan 36 milyar 545 milyon dolara ulaşan ticaret hacmi ile Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmektedir. İki ülke arasında  ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çok büyük bir potansiyel bulunmaktadır."dedi.
Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti resmi kalkınma ajansı, NRW Invest CEO'su Petra Wassner de " Kuzey Ren -Vestfalya'dan yüzlerce firmanın Türkiye'ye yatırım yapmış olmasının yanı sıra,  Kuzey Ren-Vestfalya da Türk şirketleri için çok özel bir hedef pazardır. 2018'de eyaletimize 44 Türk şirketi yatırım yapmış ve genişleme projeleri gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Almanya'daki yatırımının yaklaşık yüzde 60'ı Kuzey Ren-Vestfalya'dadır" diye belirtti. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Ekonomi
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