Alman-Türk Ticaret Ve Sanayi Odası İstanbul'da 25.Yılını kutladı

ALMAN VE TÜRK EKONOMİ PAYDAŞLARI, KURUM VE DEVLET TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN YAKLAŞIK 600 KİŞİ BİR ARAYA GELDİ.

1994'ten bu yana Türkiye ile Almanya arasında ticaretin gelişmesi yönünde bir köprü kuran ve uluslararası bağlantıları ile bu doğrultuda çalışmalar yapan Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 25. yılını muhteşem bir parti ile kutladı.

BÜYÜYEN TİCARET HACMİ

Davetin açılışında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt "Kurumumuzun faaliyet gösterdiği bu yıllarda Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi beş kattan fazla artış göstermiştir. 7 milyar 579 milyon dolardan 36 milyar 545 milyon dolara ulaşan ticaret hacmi ile Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam etmektedir. İki ülke arasındaekonomik ilişkilerin gelişmesi için çok büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bizler bu inancımızı geçtiğimiz yıllar içerisinde İstanbul'un yanısıra İzmir ve Ankara'da da ofisler açarak göstermeye devam ettik. Bu sürede 100'den 900'e çıkan üye sayımız da bu iki ülke arasındaki ilişkilere faydamızın bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Davetin önde gelen isimlerinden Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti resmi kalkınma ajansı, NRW Invest CEO'su Petra Wassner ise "25 yıl süren başarılı işbirliğimiz için AHK Türkiye'ye teşekkür ederiz ve 25. yıl dönümünü tebrik ederiz. Kuzey Ren -Vestfalya'dan yüzlerce firmanın Türkiye'ye yatırım yapmış olmasının yanı sıra,Kuzey Ren-Vestfalya da Türk şirketleri için çok özel bir hedef pazardır. 2018'de eyaletimize 44 Türk şirketi yatırım yapmış ve genişleme projeleri gerçekleşmiştir. Türkiye'nin Almanya'daki yatırımının yaklaşık yüzde 60'ı Kuzey Ren-Vestfalya'dadır" dedi.

Siemens CEO'su Hüseyin Gelis, BSH CEO'su Haluk Kaya, SAP Genel Müdürü Uğur Candan, TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de davete katılanlar arasındaydı.