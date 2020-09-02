Alman-Türk ticari ilişkiler son 15 yılın zirvesine ulaştı - Son Dakika

Alman Strateji iletişim Pazarlama ve Danışmanlık Şirketi Modus Factum, Türkiye ile Almanya arasında gerçekleşen ticari hareketliliğin son 15 yılın zirvesinde olduğunu açıkladı.

"Türk- Alman Ticari İlişkiler" başlığı altında açıklanan raporda Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 2019 yılında 15.4 milyar doları bulduğu ve Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ülkeler sıralamasında Almanya'nın ilk sırada yer aldığı belirlendi. Ortaya çıkan sayının Türkiye'nin yaptığı ihracatının yüzde 9'una denk geldiği açıklandı. Türkiye'nin AB'nin Gümrük Birliği'ne üye olmasının ardından, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi. Türkiye'nin mal ithal ettiği ülkeler sıralamasında Almanya'nın 18 milyar dolarla üçüncü sırada bulunduğu ifade edilirken, 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye Almanya'ya 7.1 milyar dolarlık mal satışı yaptı. Almanya ise, Türkiye'ye 9.1 milyarlık ihracat yaparak iki ülke arasındaki ticari açığın 2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Türkiye için Almanya önemli olduğu kadar Türkiye'nin da Almanya için önemli bir ticari partner olduğu belirtilen raporda, Almanya'nın ihracat listesinde Türkiye 17. sırasında bulunuyor. En fazla mal aldığı ülkeler sıralamasında ise Türkiye 18. sırda yer alıyor.

Türkiye'den Almanya'ya en önemli ihraç malları

Türkiye'nin Almanya'ya ihraç ettiği malların başında tekstil ve giyim yüzde 25.5 oranı ile ilk sırada yer alırken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları yüzde 17.3 ikinci sırada bulunuyor. Makineler yüzde 13.1 üçüncü olurken, gıda ürünleri yüzde 7.5 dördüncü, ölçme ve kontrol teknolojisi yüzde 5.3 oranı ile beşinci, elektroteknik ürünler yüzde 5.3 ile altıncı, metal ürünler yüzde 3.2ile yedinci, kauçuk ürünler yüzde 3.0 ile sekizinci, demir dışı metaller yüzde 2.2 oranı ile dokuzuncu ve mobilya ürünleri yüzde 2.1 oranı ile onuncu sırada yer aldı.

Almanya'dan Türkiye'ye en önemli ihraç malları

Dünya'nın önemli makine üreticilerinden biri olan Almanya'nın, Türkiye'ye ihraç ettiği malların başında makineler yüzde 23.2 oranı ile ilk sırada yer alıyor. Motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları yüzde 17.9 oranı ile ikinci, kimyasal ürünler yüzde 17.4 oranı ile üçüncü, elektroteknik ürünler yüzde 6.9 oranı ile dördüncü, ölçme ve kontrol teknolojisi yüzde 4.3 oranı ile beşinci, metal ürünler yüzde 3.3 oranı ile altıncı ve demir ve çelik yüzde 2.5 oranı ile yedinci sırada bulunuyor. - FRANKFURT