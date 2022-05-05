Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi - Son Dakika
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Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi

05.05.2022 15:43
Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi

Almanya Uzay Ajansı DLR'nin çevre uydusu EnMAP, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu, "renkli parmak izini" ölçüm cihazı yardımıyla görüntüledi.

Almanya Uzay Ajansı DLR'nin çevre uydusu EnMAP, (Çevresel Haritalama ve Analiz Programı), İstanbul Boğazı'nı görüntüledi. Boğazı kapsayan ilk görevin sadece cihazları kalibre etme ve hassas ayar amaçlı olduğu açıklandı.

YAPILAN ANALİZLER SONRASI KLOROFİL YOĞUNLUĞU NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ

EnMAP uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki 30 kilometre genişliğinde ve 180 kilometre uzunluğundaki alanı görüntüleyip elde ettiği görselleri DLR'in Dünya üzerindeki analiz merkezlerine gönderdi. Görsellerin analizinden sonra İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğu' görüldü.

"RENKLİ PARMAK İZİNİ" YARDIMIYLA GÖRÜNTÜLENİYOR

Diğer görsellerde ise biyokütle, alg büyümesi, toprak özellikleri görüntülendi. Alman bilim insanları, uydunun görsellerini analiz ederek iklim değişikliğiyle ilgili sonuçlar elde etmeyi planladığı belirtildi. DHA'nın aktardığına göre DLR, uydunun bu ilk görevinde yalnızca cihazın kalibre edileceğini ve hassas ayarlarının yapılacağını ifade etti.

DLR çevreci uydunun nasıl çalıştığı konusunda yaptığı açıklamada, "Dünya yüzeyindeki her madde, güneş ışığını kendine özgü bir şekilde yansıtır ve spektral bir imza bırakır. EnMAP, bu 'renkli parmak izini' ölçüm cihazı yardımıyla tanıyabilir, ayırt edebilir ve haritalayabilir" ifadelerini kullandı.

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Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi

İstanbul Boğazı, İstanbul, Almanya, Güncel, Son Dakika

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