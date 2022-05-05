Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi - Son Dakika

Almanya Uzay Ajansı DLR'nin çevre uydusu EnMAP, (Çevresel Haritalama ve Analiz Programı), İstanbul Boğazı'nı görüntüledi. Boğazı kapsayan ilk görevin sadece cihazları kalibre etme ve hassas ayar amaçlı olduğu açıklandı.
EnMAP uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki 30 kilometre genişliğinde ve 180 kilometre uzunluğundaki alanı görüntüleyip elde ettiği görselleri DLR'in Dünya üzerindeki analiz merkezlerine gönderdi. Görsellerin analizinden sonra İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğu' görüldü.
DLR çevreci uydunun nasıl çalıştığı konusunda yaptığı açıklamada, "Dünya yüzeyindeki her madde, güneş ışığını kendine özgü bir şekilde yansıtır ve spektral bir imza bırakır. EnMAP, bu 'renkli parmak izini' ölçüm cihazı yardımıyla tanıyabilir, ayırt edebilir ve haritalayabilir" ifadelerini kullandı.
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