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ALMAN VATANDAŞI 2 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL DHATürkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi.

ALMAN VATANDAŞI 2 TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ, System.String[]

İSTANBUL DHA

Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45'te Frankfurt'a hareket eden uçağa bindirildiler.  Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Uçaktan görüntü

-İl Göç İdaresi yetkililerinin YTS'leri getirmesi

-YTS'lerin uçağa bindirilmesi

-Uçaktan görüntüler

-Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:01 Kaynak: DHA
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