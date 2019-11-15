Son Dakika Haberleri: Alman vatandaşı 2 terörist sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Alman vatandaşı 2 terörist sınır dışı edildi - Son Dakika

Alman vatandaşı 2 terörist sınır dışı edildi

6 saat önce

TÜRKİYE'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Alman vatandaşı 2 terörist sınır dışı edildi, System.String[]
TÜRKİYE'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45'te Frankfurt'a hareket eden uçağa bindirildiler.  Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
(Özel) 'Öldü' diye ihbar edilen yaşlı adam felç geçirmiş halde bulundu Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 03:20:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman vatandaşı 2 terörist sınır dışı edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]