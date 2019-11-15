Alman vatandaşı 2 terörist sınır dışı edildi
6 saat önce
İSTANBUL DHATürkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Frankfurt'a gönderildi.
Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45'te Frankfurt'a hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.
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