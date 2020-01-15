Alman vatandaşı 3 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman vatandaşı 3 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika

Alman vatandaşı 3 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Alman vatandaşı 3 yabancı terörist ülkesine sınır dışı edildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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