Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı dünya turu yolculuğunda Beypazarı'na ulaştı. - Son Dakika

Alman vatandaşı Philipp Dona'nın açıklamaları

Alman vatandaşı Philipp Dona'nın bisiklete yolculuğuna devam etmesi ANKARA(AA)- Alman vatandaşı, bisikletiyle çıktığı yolculuğunda Beypazarı'nda mola verdi.

Beypazarı İlçesinde ağırlanan alman vatandaşı Philipp Dona, Beypazarı İlçesine kadar 2000 km yol kat ettiğini ve Bolu Kıbrısçık ilçesi üzerinden Beypazarı'na ulaştığını söyledi.

Her zaman kafasında dünya turuna çıkmak olduğunu belirten Alman vatandaşı bisikletli Dona, " gezmeyi ve değişik yerler görmeyi çok arzu ediyorum. Bu anlamda bisikletle çıktığım yolculuğumda Beypazarı'na ulaştım. Burada benimle çok ilgilendiler ve Beypazarı'nı gezme ve görme fırsatım oldu. İlgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Beypazarı'nın ardından yola çıkarak Güdül ilçesi üzerinde Ankara'ya oradan da Kapadokya ya gideceğim" dedi.

Türkiye gezilerine Mardin ili gezisiyle devam edeceğini ifade eden Dona, şunları kaydetti:

"Mardin gezimin ardından Gürcistan, Kırgızıstan'ı gezeceğim. Buraları gezmemin ardından, Almanya'ya geri döneceğim. Bu ne kadar zamanda olur bilemiyorum. Gezim sırasında çok güzel yerler görüyorum."