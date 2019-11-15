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Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi
6 saat önce
Yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kapsamında Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist, ülkelerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
Yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kapsamında Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist, ülkelerine gönderildi.
Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist, ülkeleri gönderildi. Polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen teröristlerin sınır dışı işlemleri tamamlanarak saat 20.45'te uçağa bindirildi ve Frankfurt'a gönderildi.
Teröristlerin iade işlemleri kapsamında daha önce de Almanya, Danimarka ve ABD'ye bazı teröristler iade edilmişti. - İSTANBUL
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