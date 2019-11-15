Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi

İSTANBUL - Yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kapsamında Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi.

Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist, ülkeleri gönderildi. Polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen teröristler, sınır dışı işlemleri tamamlanarak saat 20.45'te uçağa bindirilerek Frankfurt'a gönderildi.

Teröristlerin iade işlemleri kapsamında daha önce de Almanya, Danimarka ve ABD'ye bazı teröristler iade edilmişti.