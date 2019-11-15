Son Dakika Haberleri: Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi
Son Dakika Genel Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi - Son Dakika

Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi

6 saat önce

Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildiİSTANBUL - Yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kapsamında Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi.

Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi

İSTANBUL - Yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kapsamında Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi.

Türkiye'de yakalanan yabancı teröristler ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist, ülkeleri gönderildi. Polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen teröristler, sınır dışı işlemleri tamamlanarak saat 20.45'te uçağa bindirilerek Frankfurt'a gönderildi.

Teröristlerin iade işlemleri kapsamında daha önce de Almanya, Danimarka ve ABD'ye bazı teröristler iade edilmişti.

Alman vatandaşı DEAŞ'lı iki kadın terörist ülkelerine gönderildi

Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:22 Kaynak: İHA
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