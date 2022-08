ALMANYA'DAN BİSİKLETLE YOLA ÇIKTI 26 GÜN SONRA İSTANBUL'A ULAŞTI

ALMAN vatandaşı, fizyoterapi öğrencisi Rojan-Paul Gergerli (18), çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 5 Ağustos tarihinde Almanya'nın Landshut şehrinden bisikletiyle yola çıktı. Avustralya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'dan geçerek 26 gün sonra İstanbul'a ulaşan Gengerli, Silivri'de yolculuğunu tamamladı. Ailesi ve dostları tarafından davulla karşılanan Gergerli, oyun oynayıp, halay çekti. Rojan-Paul Gergerli, yolculuğun zaman zaman sıkıntılar yaşasa da genel olarak çok iyi geçtiğini söyledi.

Türkiye'ye her yaz geldiklerini ama bir gün bisikletiyle yolculuk etmeyi hayal ettiğini belirten Gergerli, "Almanya'nın Landshut şehrinden bisikletimle yola çıkarak 26 gün sonra Türkiye'ye geldim. Yolculuk, sıkıntılar da olsa genel olarak çok iyi geçti. Yolculuk sırasında iyi insanlarla karşılaştım. Köpekler hatta ayılar çıktı karşıma. Kısacası her şey vardı. Bu benim için bir rüya, Anne Alman ve babam Türk. Yaz tatili için arabayla Türkiye'ye gidiyoruz. Ben 8 yaşımdan itibaren bir gün bisikletimle Türkiye'ye gideceğim diyordum. Şu an 18 yaşımdayım. Yaşıtlarıma önerim, çok düşünmeye gerek yok, çok spor yapın. Sonra her şey zamanla çok güzel olacak" diye konuştu. Baba Mahmut Gergerli ise oğlunun sağ salim gelmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade ederek "Çocuğumun haliydi bir gün bisikletiyle Türkiye'ye gitmek. Biz de ailesi olarak destekledik. Ona güveniyorduk ve çok şükür geldi. Oğlum 26 günde 2 bin 300 kilometre yol geldi. Zaman zaman hastalandı. Bize bildirdiğinde, 'İstersen gelelim uçakla alalım seni' dedik, hayır dedi. Ayılarla karşılaştı, köpek saldırısına uğradı. Sürekli iletişim halindeydik. Kendisini tebrik ediyorum. Umarım sportif faaliyetin önemini göstermek için gençlere iyi bir örnek olur" dedi.