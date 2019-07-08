Son Dakika Haberleri: Alman vatandaşı Türk işadamı yapımcı oldu
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Alman vatandaşı Türk işadamı yapımcı oldu

1 saat önce

Almanya'da gayrimenkul, otomotiv ve birçok alanda faaliyet gösteren işadamı Kaya, Alman devletinin Türklere uyguladığı baskıcı uygulamalarından dolayı yatırımını Türkiye'ye yapma kararı aldı.

Alman vatandaşı Türk işadamı yapımcı oldu, System.String[]

Aslen Kayserili olan ve Almanya'da doğup büyüyen Alman vatandaşı genç işadamı Ömer Kaya, Alman devletinin son yıllarda Türklere uyguladığı ırkçı politikalarından rahatsız olduğunu ve Türklerin iş yaşamında önünü kestiğini belirterek, yatırımlarını Türkiye'de yapma kararı aldı.

KAYA, SİNEMA SEKTÖRÜNE ADIM ATARAK İLK FİLMİ "MUHTEŞEM ÜÇLÜ" FİLMİNİ ÇEKTİ

Türkiye'ye gelerek ÖK Yapım şirketini kurdu. Ömer Kaya bundan sonraki süreçte film sektöründe hizmet vereceğini söyledi. Başrollerini Kemal Uçar, Burak Alkaş, Deniz Gürzumar'ın rol aldığı oyuncu kadrosunda Aybike Turan, Bengi İdil Uras ve Kemal Zeydan'nın oynadığı komedi filmi Muhteşem Üçlü önümüzdeki aylarda vizyona girecek.

TÜRKLERE BASKICI POLİTİKA UYGULUYORLAR

Ömer Kaya, "Alman devleti Türklere karşı baskıcı ve ayrımcı politika izliyor. İş yaşamımızda çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu baskıcı tutum beni ülkeme dönme kararı almama neden oldu. Milliyetçilik yapmıyorum ama Almanya'da Türkler çok zor şartlarda yaşamını sürdürüyor. Film sektörüne merakım vardı. Yatırımlarımı Türkiye'de medya üzerine kuracağım. " dedi.

Kaya,"ÖK Yapım olarak yatırımımız bu filmle kalmayacak. Şuan ikinci filmimizin hazırlık süreci devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de dizi sektörüne yatırım yaparak devam edeceğiz. Başta memleketim Kayseri'ye ve Türkiye'ye hizmet etmek istiyorum. Yanımda olan büyüklerimin desteğini de alarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:18 Kaynak: Bültenler
Almanya, Türkiye, Güncel
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