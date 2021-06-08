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Alman vatandaşın gasp oyunu - Son Dakika

Alman vatandaşın gasp oyunu

08.06.2021 09:45

- Alman vatandaşın gasp oyunu Adana'da bir eve girip küfür ettikten sonra dayak yiyen Alman vatandaşı gasp edildiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu Gasp yaptığı öne sürülen zanlı serbest kalırken, zanlının annesi Alman vatandaşının eve gelip küfür ettiğini bu nedenle oğlu ile kavga...

- Alman vatandaşın gasp oyunu

Adana'da bir eve girip küfür ettikten sonra dayak yiyen Alman vatandaşı gasp edildiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu

Gasp yaptığı öne sürülen zanlı serbest kalırken, zanlının annesi Alman vatandaşının eve gelip küfür ettiğini bu nedenle oğlu ile kavga ettiklerini söyledi

ADANA - Adana'da bir eve girip küfür ettikten sonra dayak yiyen Alman vatandaşı gasp edildiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Alman vatandaşı Abdurrahman Kevin Deniz Angay (30), Bilhan D.'nin evine gelerek küfür etmeye başladı. Bunun üzerine Bilhan D. evden çıkıp Angay ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Angay kafasından sopayla yaralandı. Angay yaralanınca polisi arayarak Bilhan D.'nin kendisinden para istediğini vermeyince de sopa ile kafasına vurduğunu öne sürdü. Bunun üzerine polis olay yerine sağlık görevlilerini sevk edip zanlıyı da yakaladı. Zanlı ise ifadesinde kimseden para istemediğini zanlının evlerine gelip küfür ettiği için onu sopayla dövdüğünü söyledi.

Bu arada ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Alman vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Zanlının annesi Türkan Demir ise Alman vatandaşının birden eve geldiğini sonra küfür etmeye başladığını bu nedenle oğlu ile kavga ettiklerini söyledi.

Alman vatandaşın gasp oyunu
Alman vatandaşın gasp oyunu
Alman vatandaşın gasp oyunu
Alman vatandaşın gasp oyunu

Alman, Adana, kavga, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alman vatandaşın gasp oyunu - Son Dakika


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