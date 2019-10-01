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Alman vatandaşın yardımına Sahil Güvelik yetişti

36 dakika önce

Alman vatandaşın yardımına Sahil Güvelik yetiştiMUĞLA -Muğla'nın Fethiye ilçesinde katamaranda rahatsızlanan Alman vatandaşın yardımına sahil güvelik yetişti.

Alman vatandaşın yardımına Sahil Güvelik yetişti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde katamaranda rahatsızlanan Alman vatandaşın yardımına sahil güvelik yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesindeki Tersane adasına demirleyen "Mazurka" isimli katamaranda bulunan Alman turist Androas Gerhard Kirchner rahatsızlandı. Kirchner'in 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Göcek Sahil Güvenlik botu ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk müdahaleyi teknede yaptı. Sahil Güvenlik botuna alınan Kirchner'i Göcek Sahil güvelik İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü. Ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alıntına alınan Kirchner hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alman vatandaşın yardımına Sahil Güvelik yetişti

Fethiye, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:04 Kaynak: İHA
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