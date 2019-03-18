Alman Vatandaşların 30 Milyon Lira Dolandırıldığı İddiası: 28 Gözaltı

Alman vatandaşların 30 milyon lira dolandırıldığı iddiası: 28 gözaltı Telefon dolandırıcılığı şüphelisi 28 kişi gözaltına alındıANTALYA - Antalya'da 12 Alman vatandaşını toplamda 30 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 28 şüpheli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Alman vatandaşların 30 milyon lira dolandırıldığı iddiası: 28 gözaltı

Telefon dolandırıcılığı şüphelisi 28 kişi gözaltına alındı



ANTALYA - Antalya'da 12 Alman vatandaşını toplamda 30 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 28 şüpheli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Almanya'da yaşayan belirli yaş grubundaki yaşlı Alman vatandaşlarını telefonla arayarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarının üzerine, Antalya Emniyeti harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 12 Alman vatandaşının toplam da 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde 7 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, suça karıştığı tespit edilen toplam 28 Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı, 18 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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