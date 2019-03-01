Alman Vatandaşlığına Geçen İngilizlerin Sayısı Artıyor
5 dakika önce
Profesyonel bir müzisyen olan Simon Wallfisch yakın zamanda Alman vatandaşlığına geçti.
Profesyonel bir müzisyen olan Simon Wallfisch yakın zamanda Alman vatandaşlığına geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'ye yerleşen Simon Wallfisch'in anneannesi ise Almanya'ya yeniden ayak basmak istemiyor. …
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:06 Kaynak: Youtube
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