Son Dakika Haberleri: Alman Vatandaşlığına Geçen İngilizlerin Sayısı Artıyor

Alman Vatandaşlığına Geçen İngilizlerin Sayısı Artıyor

2 saat önce

Profesyonel bir müzisyen olan Simon Wallfisch yakın zamanda Alman vatandaşlığına geçti.

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Profesyonel bir müzisyen olan Simon Wallfisch yakın zamanda Alman vatandaşlığına geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'ye yerleşen Simon Wallfisch'in anneannesi ise Almanya'ya yeniden ayak basmak istemiyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:10 

Dünya
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