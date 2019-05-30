Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler ilk sırada

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 2018'de Alman vatandaşlığı alan yabancılar arasında Türkler ilk sırada yer aldı. Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kökenlilerin sayısında 2017'ye göre yüzde 11,5 oranında artış oldu.Alman yetkililer, 2018 yılında Alman vatandaşlığı alan kişi sayısının toplamda yüzde 0,1 oranında artışla 112 bin 340 kişi olduğunu bildirdi. Rapora göre İngilizlerin Alman vatandaşlığına ilgisi azalırken Türkiye kökenlilerin arttı.