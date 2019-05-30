Son Dakika Haberleri: Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler ilk sırada
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Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler ilk sırada

1 saat önce

Almanya Federal İstatistik Ofisi, Alman vatandaşlığı alan Türkiye kökenlilerin sayısının 2017'ye göre yüzde 11,5 oranında arttığını ve vatandaşlığın en çok verildiği grubun yine Türkler olduğunu açıkladı.

Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler ilk sırada, System.String[]
Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre 2018'de Alman vatandaşlığı alan yabancılar arasında Türkler ilk sırada yer aldı. Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kökenlilerin sayısında 2017'ye göre yüzde 11,5 oranında artış oldu.

Alman yetkililer, 2018 yılında Alman vatandaşlığı alan kişi sayısının toplamda yüzde 0,1 oranında artışla 112 bin 340 kişi olduğunu bildirdi. Rapora göre İngilizlerin Alman vatandaşlığına ilgisi azalırken Türkiye kökenlilerin arttı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:38 
Türkiye, Almanya, Dünya
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