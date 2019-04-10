Alman Vatandaşlığından Çıkıp Muhtar Oldu

ALMANYA'nın Stuttgart
şehrinde ailesiyle birlikte oturan Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa
'nın İnegöl
ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde muhtar adayı oldu. İki ay önce Türkiye
'ye giden Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adayın yarıştığı yerel seçimlerde, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'i geçerek muhtar seçildi. 2 çocuk annesi olan Ayşe Gülhan, düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.