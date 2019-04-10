Son Dakika Haberleri: Alman Vatandaşlığından Çıkıp Muhtar Oldu

Alman Vatandaşlığından Çıkıp Muhtar Oldu

1 saat önce

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde ailesiyle birlikte oturan Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi.

Alman Vatandaşlığından Çıkıp Muhtar Oldu, System.String[]
ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde ailesiyle birlikte oturan Ayşe Gülhan, 9 ay önce, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde muhtar adayı oldu. İki ay önce Türkiye'ye giden Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adayın yarıştığı yerel seçimlerde, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'i geçerek muhtar seçildi. 2 çocuk annesi olan Ayşe Gülhan, düzenlenen törenle mazbatasını alarak görevine başladı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:26 
İnegöl, Bursa, Güncel
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