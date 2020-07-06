Alman vekiller Türkiye ile turizmin normalleşmesini istiyor - Son Dakika

Alman vekiller Türkiye ile turizmin normalleşmesini istiyor

Almanya'da iktidardaki koalisyon partilerinin dış politika sözcüleri, Türkiye ile turizmin normalleşmesi için yürütülen görüşmelere destek verdi.

Almanya'da iktidardaki koalisyon partilerinin dış politika sözcüleri, Türkiye ile turizmin normalleşmesi için yürütülen görüşmelere destek verdi.

İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Berlin temsilciliğince düzenlenen "Türkiye Almanya ve Türkiye-AB ilişkileri" konulu toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı döneminde AB-Türkiye arasında ilişkilerin geliştirilmesini umduğunu belirten SPD Milletvekili Schmid, Kovid-19 ile mücadelede başarı sağlanmasıyla gelecek günlerde Almanya'nın seyahat uyarının da kaldırılması beklentisini paylaştı.

Schmid, "Umuyorum bu yaz Türkiye'ye seyahat edebileceğim. Belki önümüzdeki bir iki hafta içerisinde seyahat uyarısında bazı değişiklikler görebileceğiz ve ben de valizimi hazırlayıp gidebileceğim." dedi.

Kovid-19 salgınının, uluslararası iş birliğinin ve sağlık alanında yapılan yatırımların önemini gösterdiğini vurgulayan Schmid, Türkiye'nin de son yıllarda sağlık alanında büyük yatırımlar yapmış olduğunun altını çizdi.

"Hem Almanlar hem de Türk kökenliler için yararlı olacak"

Hristiyan Birlik Partilerinin meclis grubu dış politika sözcüsü olan milletvekili Hardt da Türkiye ile Almanya arasında turizm alanında süren diyalogdan umutlu olduğuna işaret ederek, "Eğer Almanya ile Türkiye arasındaki seyahat sınırlamalarını gevşetme konusunda bir yol bulabilirsek, bu hem Almanya'daki yüz binlerce Türk kökenli için hem de normalde tatillerini Türkiye'de geçiren yüz binlerce Alman için çok yararlı olacak." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: "AB ile Türkiye arasında daha kurumsal bir diyalog başlatmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz da Almanya'nın AB dönem başkanlığı sürecinde, Kovid-19 ile mücadele, ikili ve bölgesel konular ve Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin olumlu gelişmeler beklediklerine vurgu yaptı.

Yılmaz, "Almanya'ya AB Dönem Başkanlığında başarılar diliyorum. Umuyorum bu dönemde AB-Türkiye ilişkilerinde çok daha olumlu bir seviyeye ulaşacağız." dedi.

Kovid-19'un küresel bir sorun olduğunu, bunun ancak küresel düzeyde güçlü bir dayanışma ile aşılabileceğini vurgulayan Yılmaz, "Normalleşme sürecinde de birlikte çalışmamız gerekiyor. Sağlıktan ödün vermememiz gerekiyor ama bunu yaparken, ekonomik faaliyetleri, sosyal ve kültürel etkinlikleri de canlandırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

AB ile Türkiye arasında var olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusundaki müzakerelerin Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında başlamasını umut ettiklerini söyleyen Yılmaz, bunun hem AB'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olacağına vurgu yaptı.

Yılmaz, "AB'de bazı kesimler bizim yargı sistemimizi eleştiriyor ama aynı kesimler, üyelik müzakerelerinde yargı sisteminin konuşulacağı başlıkların açılmasına da karşı çıkıyor. Biz gerçekten de bu yaklaşımı anlayamıyoruz. Yeni müzakere başlıkları açmalı, böylece AB ile Türkiye arasında daha kurumsal bir diyalog başlatmalıyız. İlişkilerimizde daha pozitif bir atmosfere ihtiyacımız var. Bunun geçmişte olduğu gibi Türkiye'deki reform sürecini daha da teşvik edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman vekiller Türkiye ile turizmin normalleşmesini istiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:48 Bakan Akar, Rus yapımı savaş helikopterinin önünde Libya için kararlılık mesajı verdi 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:59 Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:30 Boşanma aşamasındaki kadını evinde koruyan avukat, öfkeli kocanın gazabına uğradı; ölü taklidi yaparak kurtuldu 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
23:34
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
23:13
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 00:31:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman vekiller Türkiye ile turizmin normalleşmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]