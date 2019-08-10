Son Dakika Haberleri: Alman vekillerin iş gezilerinde 4 bin ton karbondioksit salındı
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Alman vekillerin iş gezilerinde 4 bin ton karbondioksit salındı

1 saat önce

Alman siyasetinde iklim değişikliği tartışmaları son dönemde ivme kazandı.

Alman vekillerin iş gezilerinde 4 bin ton karbondioksit salındı, System.String[]
Alman siyasetinde iklim değişikliği tartışmaları son dönemde ivme kazandı. Ancak bir rapora göre Alman milletvekilleri 2018'de 2017'ye göre 2,7 milyon kilometre daha fazla uçtu. Almanya'da iklim değişikliği tartışmalarının ivme kazandığı son dönemde su yüzüne çıkan veriler, Alman milletvekillerinin 2018 yılında 2017 yılına göre çok daha fazla uçak yolculuğu yaptığını gözler önüne serdi.

Funke medya grubu, Cumartesi günkü haberini bir Federal Alman Meclisi idare raporuna dayandırdı. Söz konusu rapora göre, Alman milletvekilleri iş seyahatleri kapsamında 2018 yılında toplam 14,6 milyon kilometre uçtu. 2017'de ise bu mesafe 11,9 milyon kilometreydi.

Buna göre 2018'de Federal Meclis'in 709 üyesinin her biri ortalama 21 biner kilometre iş gezisi yaptı.

Atmosfair örgütünün hesaplamalarına göre, bu çerçevede iklime zararlı olan yaklaşık 4 bin ton karbondioksit salınımı yapılmış oldu.

Söz konusu uçuş istatistiklerinin kapsamına, vekillerin yurtdışı gezilerinin yanı sıra, seçim bölgelerine düzenli olarak yaptıkları seyahatler de dahil. Ancak raporda alınan mesafenin ne kadarının seçim bölgesi, ne kadarının yurtdışı olduğuna ilişkin bir ayırıma yer verilmedi.

Almanya'da milletvekilleri, meclis görevleri kapsamında sorumlu oldukları alanlarla ilgili fikir ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmak için sık sık yurtdışı seyahati yapıyor. Örneğin Federal Meclis Savunma Komitesi üyeleri, 2018 yılında Kosova'da konuşlu olan Alman askerlerini ziyaret etmişti.

dpa/BÜ,BW

(c)
Almanya, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:30 
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