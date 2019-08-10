Alman vekillerin iş gezilerinde 4 bin ton karbondioksit salındı

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Ünlü DJ, evine girip kendini tatmin eden apartman görevlisini güvenlik kamerasından gördü

Çorum'da sahibinden kaçan kızgın boğa, kafeyi birbirine kattı! O anlar kameraya yansıdı

ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum

Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin