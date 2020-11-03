Alman yıldız Podolski'nin golleri Antalyaspor'a yetmedi

Alman yıldız Lukas Podolski, son iki haftada iki gol atmasına rağmen Antalyaspor'a puan kazandıramadı.

Geçen sezon Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Alman yıldız Lukas Podolski, uzun süren tedavi sürecinin ardından maç eksikliklerini de tamamlamasıyla FT Antalyaspor'da son 3 haftada ilk 11'in değişmez ismi oldu. Kırmızı-beyazlıların sahasında oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Podolski, ardından gelen maçlarda da formasını bırakmadı. FT Antalyaspor'un deplasmanda farklı kaybettiği Medipol Başakşehir maçında takımının beraberlik golünü atan Podolski, yenilgiyi engelleyememişti. Zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında da kırmızı-beyazlı formayla gol atan Podolski, son iki haftayı boş geçmedi. Podolski'nin iki karşılaşmada attığı jeneriklik goller büyük beğeni topladı.

Son haftalarda kaybettiği puanlarla ligde 11. sıraya kadar gerileyen FT Antalyaspor, ligin 8. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak. - ANTALYA